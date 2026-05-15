Новый график движения транспорта в Харькове предусматривает ежедневную работу автобусов 43е в стабильном режиме с 6:15 до 21:15, сообщает Politeka.

Первый рейс со стороны Залютиного теперь отправляется в 6:15, в то время как из Холодной Горы пассажиры могут выехать в 6:45.

Последний автобус в направлении Залютино отправляется в 21:15, а в обратном направлении в метро в 20:50.

Для удобства горожан в будние дни интервал движения существенно сокращается в пиковые часы, которые приходятся на промежутки с 7:00 до 9:00 и с 16:30 до 19:00.

В это время ожидание составляет всего 15 минут. В течение дня автобусы приезжают на остановки каждые 20 или 30 минут.

Новый график движения транспорта в Харькове по выходным дням имеет свои особенности, ведь рейсы стартуют несколько позже, а интервал между ними может увеличиваться до 25 или 40 минут.

Сам путь маршрутки 43е составляет примерно 4,5 или 5 км. Обычно поездка занимает от 20 до 40 минут, однако это время может варьироваться в зависимости от ситуации на дорогах.

Автобус начинает движение от платформы №15 возле станции метро Холодная Гора. Далее маршрут пролегает через промышленные зоны и жилые массивы до конечной точки на 1-м Золочевском переулке.

Новый график движения транспорта в Харькове базируется на актуальных данных отправления по конечным остановкам.

В будни от Холодной Горы автобусы отходят в 6:45, 7:15, 7:38, 8:05, 8:25, 9:15, 10:15, 11:15, 12:35, 13:45, 15:10, 16:30, 18:0. 20:00 и 21:15.

Со стороны Залютиного отправления запланированы на 6:15, 7:00, 7:38, 8:25, 9:20, 10:05, 11:25, 12:10, 13:15, 14:20, 15:10, 16:10, 17 20:50.

