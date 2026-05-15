Новий графік руху транспорту в Харкові передбачає щоденну роботу автобусів 43е у стабільному режимі з 6:15 до 21:15, повідомляє Politeka.

Перший рейс зі сторони Залютиного тепер вирушає о 6:15, тоді як з Холодної Гори пасажири можуть виїхати о 6:45.

Останній автобус у напрямку Залютиного відправляється о 21:15, а у зворотному напрямку до метро о 20:50.

Для зручності містян у будні дні інтервал руху суттєво скорочується у пікові години, які припадають на проміжки з 7:00 до 9:00 та з 16:30 до 19:00.

У цей час очікування складає лише 15 хвилин. Протягом дня автобуси приїжджають на зупинки кожні 20 або 30 хвилин.

Новий графік руху транспорту в Харкові у вихідні дні має свої особливості, адже рейси стартують дещо пізніше, а інтервал між ними може збільшуватися до 25 або 40 хвилин.

Сам шлях маршрутки 43е становить приблизно 4,5 або 5 кілометрів. Зазвичай поїздка займає від 20 до 40 хвилин, проте цей час може змінюватися залежно від ситуації на дорогах.

Автобус розпочинає рух від платформи №15 біля станції метро Холодна Гора. Далі маршрут пролягає через промислові зони та житлові масиви до кінцевої точки на 1-му Золочівському провулку.

Новий графік руху транспорту в Харкові базується на актуальних даних відправлення з кінцевих зупинок.

У будні від Холодної Гори автобуси відходять о 6:45, 7:15, 7:38, 8:05, 8:25, 9:15, 10:15, 11:15, 12:35, 13:45, 15:10, 16:30, 17:20, 18:10, 19:00, 20:00 та 21:15.

Зі сторони Залютиного відправлення заплановані на 6:15, 7:00, 7:38, 8:25, 9:20, 10:05, 11:25, 12:10, 13:15, 14:20, 15:10, 16:10, 17:45, 18:35, 19:30 та 20:50.

