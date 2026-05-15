Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области может продолжиться и дальше.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области задело сферу обращения с бытовыми отходами в Костополе, где исполком городского совета утвердил новые расчеты для вывоза и захоронения мусора, сообщает Politeka.

Информацию об обновлении стоимости подтвердили в пресс-службе органа местного самоуправления. Решение было принято в конце апреля после анализа расходов предприятий, обеспечивающих санитарное обслуживание общины.

Главными причинами пересмотра называют подорожание дизельного горючего, расходных материалов и технического обслуживания спецтехники. В городском совете отмечают, что предварительные начисления уже не покрывали фактические расходы предприятия.

После корректировки обработка одного кубометра отходов для бытовых потребителей обойдется в 338,79 гривны вместо 239,67 грн. Для других категорий пользователей сумма увеличилась с 298,73 до 370,03 грн.

Для населения оплату рассчитывают ежемесячно на одного человека. Конечный размер зависит от количества зарегистрированных жильцов и типа жилья – частного дома или многоэтажки.

По подсчетам чиновников, среднее увеличение для одного потребителя составит примерно 12–14 гривен в месяц. Такие изменения связаны с новой базой тарифов, применяемой ко всем категориям домохозяйств.

В горсовете напомнили, что предварительный пересмотр расценок проводился еще в мае 2025 года. С этого времени расходы коммунальных предприятий существенно увеличились, что и послужило основанием для нового решения.

Специалисты предполагают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области может продолжиться и в дальнейшем, если расходы в сфере ЖКХ будут расти и в последующих периодах.

