В рамках нового графика движения поездов в Винницкой области отдельные рейсы могут иметь незначительные задержки.

Новый график движения поездов в Винницкой области введен из-за временных перебоев с электроснабжением, которые повлияли на часть пригородных маршрутов между Винницкой и Хмельницкой, передает Politeka.

Об этом сообщает Укрзализныця .

Изменения касаются нескольких рейсов: поезд №6346 теперь следует по схеме Хмельницкий – Жмеринка вместо предыдущего направления Гречаны – Жмеринка. В обратном направлении №6345 выполняет рейс Жмеринка – Хмельницкий вместо Жмеринка – Гречаны. При этом расписание отправлений и прибытий не корректировалось.

В рамках нового графика движения поездов в Винницкой области отдельные рейсы могут иметь незначительные задержки. В частности, поезд №6346 отправился из Хмельницкого с опозданием примерно на один час.

Железнодорожники отмечают, что ситуация остается контролируемой, а движение постепенно стабилизируется в соответствии с техническими возможностями энергосистемы.

Кроме того, в Винницкой области ранее уже сообщалось о новом графике движения поездов.

Временные изменения коснутся нескольких пригородных маршрутов, проходящих через станцию ​​Казатин.

Пассажирам советуют заранее проверять обновленное расписание, поскольку корректировки касаются времени отправления и прибытия отдельных пассажирских составов.

Причиной смен является проведение ремонтных работ на отдельных участках путей. В компании отмечают, что новый график движения поездов в Винницкой области будет действовать на время.

Следует заметить, что после завершения работ курсирование важных экспрессов постепенно вернется в привычный режим.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Как пользоваться QR-кодами в Виннице: местным объяснили, как работает новая система оплаты за проезд в транспорте.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Виннице: как сильно вырастут цены на билеты.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: какие новые цены объявлены.