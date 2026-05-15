Новая система оплаты проезда в Сумах является частью более широкой цифровой трансформации городского транспорта.

Новая система оплаты проезда в Сумах начала работу в тестовом режиме на городском маршруте №52, сообщает Politeka.

Пилотный этап охватил частные автобусы в одном направлении. Внутри салонов размещены QR-метки, позволяющие произвести оплату через смартфон без дополнительного оборудования в транспорте.

Механика проста: пассажир сканирует код по камере телефона, переходит в приложение «СмартСити» и подтверждает платеж. Разработчики подчеркивают отсутствие комиссий и работу в рамках единой городской цифровой платформы.

Кроме функции расчета за поездку, сервис предлагает дополнительные инструменты – интерактивную карту укрытий, справочник городских служб и уведомление о воздушных тревогах. Таким образом, объединен транспортный и информационный функционал.

В то же время, во время тестирования зафиксированы ограничения. Часть пассажиров без смартфонов не может воспользоваться новым форматом, ведь банковские терминалы в автобусах пока не установлены.

Представители перевозчиков отмечают, что система проходит обкатку в реальных условиях. После оценки стабильности и удобства примут решение о расширении других маршрутов.

Отдельно подчеркивается, что новая система оплаты проезда в Сумах является частью более широкой цифровой трансформации городского транспорта. В случае успеха, ее могут масштабировать на большее количество направлений и видов перевозок.

Также сообщается, что подобные QR-решения уже внедряются в других регионах Украины, в частности, на отдельных автобусных маршрутах в Кировоградской области.

Аналитики ожидают первые результаты тестирования в ближайшие недели.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Сумах: как именно выросли цены на билеты.

Также Politeka сообщала, Потеря пенсии для жителей Сумской области: по каким причинам это может произойти.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области: какие новые цены могут быть установлены.