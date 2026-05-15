Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области может начисляться в значительно меньшем объеме из-за устаревших данных о трудовом стаже и заработке, сообщает Politeka.
Специалисты отмечают, что корень проблемы лежит в базах Пенсионного фонда, где до сих пор хранятся неполные или неточные сведения, внесенные еще в 1990-х годах.
В тот период учет часто велся с нарушениями, что теперь оказывает непосредственное влияние на суммы, которые люди получают на свои счета.
Большое количество пенсионеров даже не подозревает, что их законная денежная помощь в Черниговской области занижена из-за технических пробелов в электронных системах.
Ситуация усугубляется тем, что значительная часть рабочих периодов в девяностых годах фиксировалась исключительно на бумажных носителях.
Электронных реестров тогда просто не существовало, а процесс переноса информации в цифровые архивы происходил с большим трудом.
Многие документы были просто утрачены в ходе многочисленных реорганизаций учреждений. Кроме того, многие предприятия, работавшие в то сложное время, на сегодняшний день уже ликвидированы.
Это создает ситуацию, когда отдельные годы стажа просто выпадают из общего расчета, а официальные доходы остаются неподтвержденными.
Когда в системе отсутствуют подтвержденные данные за определенные годы, денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области автоматически уменьшается.
В Пенсионном фонде советуют каждому проверить персональную информацию через личный кабинет на официальном портале электронных услуг.
Там можно увидеть, какие годы учтены в страховой стаж, а какие требуют дополнительного документального подтверждения.
