Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области может начисляться в значительно меньшем объеме из-за устаревших данных о трудовом стаже и заработке, сообщает Politeka.

Специалисты отмечают, что корень проблемы лежит в базах Пенсионного фонда, где до сих пор хранятся неполные или неточные сведения, внесенные еще в 1990-х годах.

В тот период учет часто велся с нарушениями, что теперь оказывает непосредственное влияние на суммы, которые люди получают на свои счета.

Большое количество пенсионеров даже не подозревает, что их законная денежная помощь в Черниговской области занижена из-за технических пробелов в электронных системах.

Ситуация усугубляется тем, что значительная часть рабочих периодов в девяностых годах фиксировалась исключительно на бумажных носителях.

Электронных реестров тогда просто не существовало, а процесс переноса информации в цифровые архивы происходил с большим трудом.

Многие документы были просто утрачены в ходе многочисленных реорганизаций учреждений. Кроме того, многие предприятия, работавшие в то сложное время, на сегодняшний день уже ликвидированы.

Это создает ситуацию, когда отдельные годы стажа просто выпадают из общего расчета, а официальные доходы остаются неподтвержденными.

Когда в системе отсутствуют подтвержденные данные за определенные годы, денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области автоматически уменьшается.

В Пенсионном фонде советуют каждому проверить персональную информацию через личный кабинет на официальном портале электронных услуг.

Там можно увидеть, какие годы учтены в страховой стаж, а какие требуют дополнительного документального подтверждения.

