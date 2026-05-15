Доплаты для пенсионеров в Харьковской области могут совмещаться с другими надбавками.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области остаются важной темой для многих жителей региона, поскольку за сверхурочный страховой стаж часть граждан может получать ежемесячную надбавку более 500 гривен, сообщает Politeka.

В Пенсионном фонде объясняют: дополнительные начисления зависят от количества отработанных лет сверх установленного минимума. Если человек имеет больший стаж, чем нужно для выхода на заслуженный отдых, каждый год учитывается отдельно при формировании суммы выплат.

В 2026 году для оформления пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Для выхода в 63 года достаточно 23 лет, а в 65-15. Превышение этих показателей дает право на дополнительные средства.

Для граждан, которым пенсию назначили до октября 2011, действуют другие правила. Мужчинам засчитывают сверхурочный стаж после 25 лет работы, женщинам — после 20. Для более поздних назначений предел составляет 35 и 30 лет соответственно.

Формула расчета подразумевает доплату в размере 1% за каждый дополнительный год, однако сумма не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В настоящее время максимальный показатель за один год составляет 25,95 гривны.

Таким образом, люди со сверхурочным стажем около 20 лет могут получать ежемесячное увеличение более чем на пол тысячи гривен. Для работающих пенсионеров окончательный перерасчет обычно проводят уже после завершения трудовой деятельности.

В профильном ведомстве также отмечают, что Доплаты для пенсионеров в Харьковской области могут совмещаться с другими надбавками, в частности, возрастными или социальными выплатами. Это влияет на общий объем ежемесячного обеспечения.

Специалисты добавляют: механизм начислений в дальнейшем могут корректироваться с учетом демографической ситуации и нагрузки на государственную пенсионную систему.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области: как найти свой дом.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: озвучены условия получения помощи.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харькове: какие товары заметно выросли в цене.