Подорожание мясных продуктов в Полтавской области фиксируется в нескольких ключевых категориях, передает Politeka.

Как информирует сайт Минфин , это касается товаров: от говядины до курятины и сырокопченой колбасы, где за последний месяц произошел заметный рост стоимости.

В сегменте говядины (гуляш) средняя цена поднялась до 430,96 грн. за килограмм против 422,25 грн. в предыдущем периоде. В разных торговых сетях стоимость колеблется от 323,89 до 490 грн, что указывает на значительную разницу между закупочными условиями и наценками. За месяц прирост составил 6,67 грн., при этом рынок удерживается на стабильно высоком уровне без резких проседаний.

Курятина "Наша Ряба" филе демонстрирует более динамичные колебания. Средний показатель вырос до 281,50 грн. против 267,69 грн. ранее. В рознице зафиксирован диапазон от 249 до 326,50 грн, что свидетельствует о влиянии акционных предложений и различных логистических условий снабжения. Общий месячный прирост составил 11,17 грн, что является одним из самых заметных в мясном сегменте.

Колбаса копченая «Алан Брауншвейская сырокопченая» показывает высокую динамику роста среди рассматриваемых позиций. Средняя цена увеличилась с 345,52 до 391,14 грн. за 375 г, что означает прирост свыше 42 грн. Дневные значения в течение периода постепенно закрепились на высшем уровне без признаков понижения.

В результате подорожание мясных продуктов в Полтавской области охватывает все основные категории потребительской корзины, формируя устойчивый восходящий тренд в розничной торговле.

Аналитики связывают такую ​​динамику с повышением себестоимости производства, изменениями стоимости кормов, энергоресурсов и логистики, которые постепенно отражаются в конечных ценах для потребителей.

