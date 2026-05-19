Подорожчання проїзду в Харківській області зафіксували в Лозівській громаді з 1 травня після оновлення тарифної політики місцевими перевізниками, які пояснили зміни зростанням витрат на утримання маршрутів, повідомляє видання Politeka.

Підставою для корекції стали подорожчання дизельного пального, мастильних матеріалів, запасних частин і збільшення витрат на оплату праці водіїв. У міській адміністрації наголошують, що попередні розцінки залишалися чинними ще з 2024 року та вже не відповідали реальній собівартості перевезень.

Після оновлення середня вартість поїздки в межах Лозової становить близько 20 гривень. Доїзд до селища Лиманівка обходиться приблизно у 25 гривень. Для окремих категорій мешканців діють пільгові умови: пенсіонери за віком і люди з інвалідністю третьої групи сплачують 15 гривень, а для дітей віком від 7 до 14 років встановлено тариф 10 гривень.

У громаді також залишили 14 безкоштовних рейсів для соціально вразливих груп населення. На їх фінансування у 2026 році передбачено близько 5,7 мільйона гривень із місцевого бюджету.

Окремо триває перегляд організації руху транспорту. Місцева влада розглядає зміну графіків і запуск додаткового вечірнього рейсу о 21:10 для підвезення пасажирів після прибуття поїзда з Харкова. Тестовий період нового маршруту запланований на два тижні.

У громаді зазначають, що подорожчання проїзду в Харківській області супроводжується також спробами оптимізувати систему перевезень і забезпечити більш стабільне транспортне сполучення для мешканців.

