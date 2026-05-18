Новий графік руху транспорту в Чернівцях запровадили через вимушене зменшення кількості рухомого складу на лінії, повідомляє Politeka.

Пасажири тепер змушені витрачати значно більше часу на очікування потрібних рейсів. У Чернівцях діє новий графік руху транспорту.

Ситуація із дефіцитом кадрів у місті залишається вкрай гострою, що безпосередньо впливає на зручність пересування. За даними місцевого перевізника, ситуація з персоналом у даний час є дійсно критичною.

Залучити нових працівників на комунальне підприємство не вдається навіть за допомогою пропозицій із високими заробітними платами.

Офіційні оклади для водіїв на підприємстві наразі становлять від 60 до 70 тисяч гривень, проте кадровий голод у місті все одно продовжується.

Представники перевізника детально пояснюють чинники, які призвели до виникнення такої складної ситуації в обласному центрі.

Нестача робочих рук пов’язана насамперед з активними мобілізаційними процесами. Крім того, на ринку праці спостерігається відсутність достатньої кількості кваліфікованих кандидатів із відповідною категорією прав.

Також негативно впливає на ситуацію і загальний відтік кадрів, через який міське підприємство втрачає досвідчених працівників.

Через брак персоналу виникли серйозні проблеми з випуском необхідної кількості рухомого складу на міські вулиці.

Головні та найбільш відчутні наслідки цих кадрових проблем зафіксовані на автобусному маршруті №29, де відбулося значне скорочення машин.

Відтепер на вказаній лінії курсують лише два великих автобуси замість трьох, які працювали у місті раніше. Через такі серйозні обмеження інтервал між рейсами суттєво збільшився і зараз становить від 50 до 70 хвилин.

Тож місцевим радять враховувати новий графік руху транспорту в Чернівцях.

