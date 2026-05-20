Новий графік руху транспорту в Полтавській області запровадили у Кременчуці після численних звернень жителів щодо роботи автобусного маршруту №3А у вечірній час, передає Politeka.

Міська влада та перевізник погодили коригування розкладу після скарг пасажирів на надто раннє завершення рейсів. Раніше маршрутки припиняли курсувати приблизно о 20:30, що створювало труднощі для людей, які пізніше поверталися з роботи або особистих справ.

Відтепер на напрямку офіційно додали два вечірні відправлення. Із Хлібозаводу транспорт вирушатиме о 20:20, а з Авторинку — о 21:00.

Зміни почали діяти з 18 травня 2026 року. У громаді зазначають, що рішення ухвалили після обговорення ситуації під час засідання виконавчого комітету.

Тоді мешканці звернули увагу на незручності у весняно-літній період, коли світловий день довший, а потреба у вечірніх поїздках помітно зростає.

Міський голова раніше наголошував, що для зміни розкладу потрібні офіційні підстави та звернення від населення. Після цього питання передали перевізнику для додаткового опрацювання.

У результаті новий графік руху транспорту в Полтавській області став відповіддю на запит громади щодо доступнішого сполучення у вечірній час.

Місцеві жителі вже активно обговорюють оновлений розклад у соцмережах, відзначаючи, що додаткові рейси мають частково вирішити проблему з поверненням додому після 20:00.

У транспортному секторі не виключають, що надалі графіки інших маршрутів також можуть переглянути залежно від звернень пасажирів та рівня завантаженості напрямків.

