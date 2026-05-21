Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються людям, які мешкають у місцях тимчасового компактного проживання, так званих шелтерах, повідомляє Politeka.

Ця гуманітарна ініціатива діє відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.12.2023 № 6-19/12 зі змінами.

Допомога у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі розрахована на підтримку вразливих категорій громадян, які опинилися у скрутному становищі.

За даними офіційного сайту Департаменту соціальної політики, отримати такі набори можуть особи похилого віку, а також особи з інвалідністю та матері з дітьми.

Право на допомогу мають діти віком від 3 до 18 років і законні представники, що супроводжують малолітню дитину, недієздатну особу або особу, дієздатність якої обмежена.

Крім того, набори видають переселенцям, які перебувають у складних життєвих обставинах і отримують послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

Люди, які перемістилися до міста і вперше звернулися до управління соціального захисту населення за довідкою переселенця та проживають в офіційних шелтерах, але не належать до жодної з перелічених категорій, також мають право на підтримку.

Вони мають можливість одноразово отримати такий пакунок з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі.

Сам набір містить консерви м’ясні, консерви рибні, печінковий паштет, а також готові другі страви з мʼясом, чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем.

