У Пенсійному фонді наголошують, що грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі призначається виключно після офіційного підтвердження.

Частина пенсіонерів в Запоріжжі має право на грошову допомогу від держави, однак багато громадян навіть не здогадуються про існування такої підтримки, пише Politeka.net.

Вона передбачена статтею 7 Закону України №1727.

Йдеться про спеціальну щомісячну доплату на догляд, яку можуть оформити самотні пенсіонери поважного віку за умови відповідності встановленим критеріям.

Держава передбачила цю грошову допомогу в Запоріжжі для пенсіонерів, які через стан здоров’я потребують постійної сторонньої допомоги у повсякденному житті. Насамперед мова йде про українців, які проживають самостійно та не мають близьких працездатних родичів, здатних забезпечити необхідний догляд.

Допомога передбачена для пенсіонерів віком від 80 років. Розмір виплати становить 1038 гривень на місяць.

Втім, нарахування не відбувається автоматично. Для оформлення доплати необхідно пройти лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) та подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

Отримати щомісячну допомогу можуть лише громадяни, які відповідають кільком критеріям одночасно:

досягли 80-річного віку;

отримують пенсію за віком;

проживають самостійно та не мають працездатних родичів, які

зобов’язані їх утримувати;

за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду.

Для призначення доплати пенсіонеру необхідно:

звернутися до лікаря та пройти лікарсько-консультативну комісію;

подати заяву до органів Пенсійного фонду;

надати пакет необхідних документів, зокрема паспорт, декларацію про доходи та медичний висновок.

У Пенсійному фонді наголошують, що виплата призначається виключно після офіційного підтвердження права на допомогу та подання всіх необхідних документів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: як можна знайти домівку.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області: хто може отримати додаткові фінанси.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: ціни відчутно змінилися.