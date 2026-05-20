Работа для пенсионеров в Харькове доступна во многих сферах, а актуальные предложения для трудоустройства появились на известном сайте work.ua, сообщает Politeka.
Местным предлагают как технические специальности, так и офисные или производственные вакансии.
Один из вариантов работы для пенсионеров в Харькове предлагает СТО, занимающаяся ремонтом автокондиционеров и автономных обогревателей.
Там нужен автослесарь или автомеханик. Рабочее место расположено на Салтовке в районе перекрестка улиц Льва Ландау и Юбилейный.
График: с понедельника по субботу с 9 утра, а воскресенье выходным днем. Оплата труда сдельная, а среднегодовая заработная плата на этом посту составляет от 15 000 до 25 000 грн.
Другие привлекательные предложения открыла компания ХС ГРУПП, являющаяся сетью металлобаз и официальным дистрибьютором «Метинвест-СМЦ».
Организация предлагает стабильную занятость на постоянной основе с официальным трудоустройством, удобным графиком с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу, а также оплачиваемый отпуск.
На склад металлопроката этой компании требуется крановщик или крановщица на мостовой кран. Заработная плата в этой должности состоит из ставки, премий и бонусов, а общая сумма составляет 22 000 грн.
Кроме того, эта же сеть металлобаз ХС ГРУПП открыла еще одну вакансию. Фирме требуется ответственный бухгалтер.
Основные обязанности работника включают в себя ведение первичной бухгалтерской документации, выписку расходных накладных и товарно-транспортных накладных.
Заработная плата на этой работе для пенсионеров в Харькове составляет 20 000 грн., а к ней дополнительно начисляются премии и бонусы.
