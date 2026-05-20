Робота для пенсіонерів у Харкові наразі доступна у багатьох сферах, а актуальні пропозиції для працевлаштування з'явилися на відомому сайті work.ua, повідомляє Politeka.

Містянам пропонують як технічні спеціальності, так і офісні або виробничі вакансії.

Один із варіантів роботи для пенсіонерів у Харкові пропонує СТО, яка займається ремонтом автокондиціонерів та автономних обігрівачів.

Там потрібен автослюсар або автомеханік. Робоче місце розташоване на Салтівці в районі перехрестя вулиць Льва Ландау та Ювілейний.

Графік: з понеділка по суботу з 9 ранку, а неділя є вихідним днем. Оплата праці є відрядною, а середньорічна заробітна плата на цій посаді становить від 15 000 до 25 000 грн.

Інші привабливі пропозиції відкрила компанія ХС ГРУП, яка є мережею металобаз та офіційним дистриб’ютором «Метінвест-СМЦ».

Організація пропонує стабільну зайнятість на постійній основі з офіційним працевлаштуванням, зручним графіком з 8:00 до 17:00 з понеділка по п'ятницю, а також оплачувану відпустку.

На склад металопрокату цієї компанії потрібен кранівник або кранівниця на мостовий кран. Заробітна плата на цій посаді складається зі ставки, премій та бонусів, а загальна сума становить 22 000 грн.

Крім того, ця ж мережа металобаз ХС ГРУП відкрила ще одну вакансію. Фірмі потрібен відповідальний бухгалтер.

Основні обов’язки працівника включають ведення первинної бухгалтерської документації, виписку видаткових накладних та товарно-транспортних накладних.

Заробітна плата на цій роботі для пенсіонерів у Харкові становить 20 000 грн, а до неї додатково нараховуються премії та бонуси.

