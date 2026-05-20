Графики отключения света в Сумской области на 21 мая продлятся по отдельным адресам, сообщает издание Politeka.net.

О планируемых ограничениях предупредили несколько территориальных общин со ссылкой на данные «Сумыоблэнерго».

Энергетики сообщают, что графики отключения света в Сумской области на 21 мая вводятся в связи с проведением плановых профилактических и технических работ на электросетях. Специалисты будут выполнять обслуживание оборудования и необходимые ремонтные мероприятия, направленные на повышение стабильности энергосистемы и снижение риска аварийных ситуаций в будущем.

Жителей призывают с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее учесть возможные перебои в электроснабжении при планировании ежедневных дел. Энергетики отмечают, что такие меры необходимы для обеспечения более надежной и бесперебойной работы энергетической инфраструктуры региона.

С 08:00 до 16:00 часов в селе Коровынци не будет электричества, однако ограничения будут продолжаться по следующим адресам:

Кыивська: 21, 23/1, 23/2, 23А1, 23А2, 23Б1, 23Б2, 23В1, 23В2, 25/1, 25/2, 25А1, 25А2, 25Б1, 25Б2, 27, 27/2, 29/1, 29/2, 31

С 09:00 до 16:00 в населенном пункте Лыпова Долына будет отсутствовать свет. Ограничения будут продолжаться из-за профилактических работ в электросетях. Обесточенными будут следующие улицы:

3-й Полтавськои пров., Пидгирна, Калнышевського, Мазепы, Ивана Сирка, Шевченка, Леси Украинкы, Польова, Богуна, Б. Хмельныцького.

Из-за выполнения ремонтных работ в населенном пункте Собыч будут выключать электричество. Ограничения вводят с 09:00 – 18:00, однако только по следующим адресам:

Новоселивка: 1–61.

