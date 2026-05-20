Графики отключения света на 21 мая будут действовать в разных общинах в Кировоградской области и охватят десятки адресов.

Графики отключения света в Кировоградской области на 21 мая вводятся из-за плановых профилактических и ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Графики отключения света на 21 мая будут действовать в разных общинах в Кировоградской области и охватят десятки адресов. В течение дня возможны несколько периодов временного обесточивания в зависимости от объема работ и технических нужд.

21.05.2026 года с 09:00 до 21:00 через капитальный ремонт не будет электричества в населенном пункте Войнивка. Свет исчезнет почти на сутки. Обесточение будет продолжаться на улицах:

Ингулецька, 1, 3-5, 8, 11-12

Культурна, 2-5, 7, 9-10

Набережный пров., 1, 2а, 3, 3а, 4, 6, 6а, 7-8, 8а, 9-11, 11а, 11б, 12а, 13-15, 17, 20

Софиивська, 7

Центральна, 1, 1Б, 2, 2а, 4, 5б, 7, 13-14, 21, 21а, 21г, 23, 25, 26а, 27, 29-30, 39, 41, 43-44, 47, 51, 53, 55, 57а, 61.

С 09:00–18:00 часов в селе Голыкове будут выключать электричество из-за работы в электросетях. Ограничения будут действовать по следующим адресам:

Торбенка: 1–2, 4–5, 7–8

Центральна: 2–3, 5, 7–8, 12, 14, 16, 19–21, 23–24, 26–29

Степова: 3–5, 13, 19–20

Шмыголя: 1

Луговый пров.: 1, 1А, 2, 4, 6–7, 11

Шырокопояса пров.: 5

Шкильный пров.: 1, 3–6, 8–9

С 09:00–18:00 часов обесточат населенный пункт Олександривка из-за плановых профилактических работ. Выключать электричество будут только по отдельным адресам:

Анатолия Касапенка: 1Д, 3В, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21

Соборна: 1–2, 2А, 3–5, 8, 10–12, 14, 16

Тыха: 1–22

Успишна: 29

Героив Рятувальныкив: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22–38

Грыгория Сковороды: 1–22

С 09:00–17:00 часов в селе Гутныцька будут выключать света, но только по следующим адресам:

Партызанив Украины: 5–6, 9, 13

Центральна: 9, 11.

