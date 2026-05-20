Дополнительные выплаты к пенсии в Запорожье назначаются женщинам, которые родили и смогли воспитать до шестилетнего возраста 5 или более детей, сообщает Politeka.

Этот вид поддержки регулируется нормами Закона Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Согласно статье 1 пункта 6 этого документа, право на такую ​​государственную надбавку имеют также и гражданки, которые взяли детей на воспитание из-за усыновления в установленном законом порядке.

Сами средства начисляются непосредственно к той пенсии, которую человек получает по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Официальное назначение таких дополнительных выплат в Запорожье органы Пенсионного фонда Украины производят исключительно с даты обращения лица и на основании предоставленных подтверждающих документов.

Сумма этой помощи напрямую зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Отдельно действует правило для семей при смерти получателя такой надбавки, ведь тогда право на эти средства может быть учтено при оформлении денежной помощи в связи с потерей кормильца для нетрудоспособных членов ее семьи.

Дополнительные выплаты к пенсии в Запорожье начисляются по гибкой шкале. За рождение и воспитание 5 детей государство дополнительно назначает 35% установленного прожиточного минимума.

Для матерей, которые воспитали 6 детей, выплачивают 36%, за 7 детей женщинам предоставляют 37%, за 8 детей насчитывают 38%.

За 9 детей сумма увеличивается до 39%, а по воспитанию 10 и более детей гражданки получают максимальные 40%.

