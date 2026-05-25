Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області продовжують надавати через платформу «Допомагай», де переселенці можуть знайти тимчасове помешкання у різних містах регіону, повідомляє Politeka.

Сервіс дозволяє швидко переглядати актуальні оголошення та напряму зв’язуватися з власниками нерухомості.

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького доступна окрема кімната у трикімнатній квартирі. Варіант розрахований переважно на жінку пенсійного віку, адже у помешканні вже мешкає літня жінка. Господарі зазначають, що шукають людину для спокійного та комфортного співжиття.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області також пропонують у Кам’янському. На вулиці Харківській доступні одразу кілька варіантів. В одному випадку жінці з дитиною готові надати кімнату на будь-який термін без оплати комунальних послуг. Інше помешкання підходить для двох людей, серед яких можуть бути пенсіонери або матері з дітьми.

Окремі пропозиції з’явилися і у Кривому Розі. На вулиці Незалежності України здають двокімнатну квартиру після ремонту. Оселя повністю облаштована меблями та побутовою технікою. Проживати там можуть двоє людей, переважно жінки разом із дітьми.

Платформа дає змогу переглядати інформацію про кількість кімнат, умови проживання, наявність меблів, газу, водопостачання та інших побутових зручностей. Завдяки цьому переселенці можуть швидше підібрати безпечний варіант для тимчасового проживання.

Фахівці радять регулярно перевіряти оновлення сервісу, оскільки нові оголошення з’являються щодня, а вільні місця можуть швидко ставати недоступними.

Джерело: Допомагай

