Подорожчання проїзду в Закарпатській області продовжує впливати на витрати пасажирів після нового перегляду тарифів на автобусних маршрутах у регіоні, передає видання Politeka.

Найбільше зміни відчули жителі, які регулярно користуються міжміським транспортом для роботи, навчання та щоденних поїздок.

Перевізники пояснюють коригування збільшенням витрат на пальне, ремонт автобусів і технічне обслуговування. Додаткове навантаження створює подорожчання запчастин та логістики, що впливає на собівартість рейсів.

Після оновлення цін маршрут з Ужгорода до Мукачева коштує від 123 гривень. Поїздка до Чопа стартує від 94 гривень. Напрямок до Виноградова оцінюють у 316 гривень, а рейс до Рахова вже перевищує 600 гривень.

Зміни зачепили і міські перевезення. У Мукачеві тариф зріс із 15 до 20 гривень. В Ужгороді діє окрема система розрахунку: при оплаті карткою пасажири сплачують 20 гривень, а готівкою — 23.

На цьому тлі Подорожчання проїзду в Закарпатській області дедалі активніше обговорюють серед населення, адже транспортні витрати стали помітною частиною щомісячного бюджету багатьох родин.

Експерти транспортного ринку зазначають, що схожа ситуація спостерігається й в інших областях країни, де оператори змушені адаптовувати тарифи через постійне зростання витрат на обслуговування автопарку та паливні ресурси.

У місцевих громадах не виключають подальшого перегляду тарифів, якщо витрати перевізників і надалі зростатимуть. Окремо зазначається, що подальша динаміка вартості напряму залежатиме від цін на пальне та загальної економічної ситуації в транспортній галузі.

Джерело: Перший

