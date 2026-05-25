Подорожчання проїзду в Закарпатській області продовжує впливати на витрати пасажирів після нового перегляду тарифів на автобусних маршрутах у регіоні, передає видання Politeka.
Найбільше зміни відчули жителі, які регулярно користуються міжміським транспортом для роботи, навчання та щоденних поїздок.
Перевізники пояснюють коригування збільшенням витрат на пальне, ремонт автобусів і технічне обслуговування. Додаткове навантаження створює подорожчання запчастин та логістики, що впливає на собівартість рейсів.
Після оновлення цін маршрут з Ужгорода до Мукачева коштує від 123 гривень. Поїздка до Чопа стартує від 94 гривень. Напрямок до Виноградова оцінюють у 316 гривень, а рейс до Рахова вже перевищує 600 гривень.
Зміни зачепили і міські перевезення. У Мукачеві тариф зріс із 15 до 20 гривень. В Ужгороді діє окрема система розрахунку: при оплаті карткою пасажири сплачують 20 гривень, а готівкою — 23.
На цьому тлі Подорожчання проїзду в Закарпатській області дедалі активніше обговорюють серед населення, адже транспортні витрати стали помітною частиною щомісячного бюджету багатьох родин.
Експерти транспортного ринку зазначають, що схожа ситуація спостерігається й в інших областях країни, де оператори змушені адаптовувати тарифи через постійне зростання витрат на обслуговування автопарку та паливні ресурси.
У місцевих громадах не виключають подальшого перегляду тарифів, якщо витрати перевізників і надалі зростатимуть. Окремо зазначається, що подальша динаміка вартості напряму залежатиме від цін на пальне та загальної економічної ситуації в транспортній галузі.
Джерело: Перший
