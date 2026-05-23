Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві та інших українських містах продовжують видавати у вигляді продовольчих наборів, повідомляє Politeka.

У 2026 році українців у Полтаві й надалі можуть розраховувати на гуманітарну підтримку у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів.

Попри певні зміни у форматах надання допомоги, благодійні фонди, міжнародні організації та окремі громади продовжують забезпечувати людей продовольством або пропонують альтернативні варіанти соціального захисту.

Зокрема, організація «Карітас Полтава» надає набори з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів. Важливою умовою є те, що переселенці проживають у громаді від 90 днів.

Тож дана підтримка спрямована на першочергову адаптацію людей, які щойно переїхали на нове місце проживання.

Паралельно триває й масштабна міжнародна підтримка громадян. Організація Об’єднаних Націй заклала на гуманітарні програми для України 2,3 мільярда доларів у 2026 році.

Частина цих коштів спрямовується саме на допомогу для внутрішньо переміщених осіб.

Товариство Червоного Хреста також продовжує надавати підтримку через свої регіональні відділення, видаючи людям продовольчі набори або спеціальні сертифікати.

Щоб дізнатися про актуальні можливості отримання гуманітарних пакунків, переселенцям радять активно користуватися державними та волонтерськими ресурсами.

Для цього можна використовувати платформу єДопомога, мобільний застосунок «Де Допомога», безпосередньо звертатися до місцевих ТЦСП або уважно стежити за офіційними Telegram-каналами благодійних фондів і конкретних громад.