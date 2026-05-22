Подорожание проезда в Хмельницкой области заставило перевозчиков пересмотреть тарифы на внутригородских и междугородных маршрутах, сообщает Politeka.

В Каменце-Подольском городской совет уже утвердил новые тарифы для частных перевозчиков. Теперь цена зависит от способа расчета, поэтому наличная оплата составляет 20 гривен, а безналичная составляет 15 гривен.

Как проинформировали на официальном сайте Шепетовского городского совета, такое решение местных властей призвано стимулировать пассажиров чаще использовать цифровые платежи.

В Хмельницком ситуация с транспортным сообщением остается напряженной. Частные перевозчики активно требуют пересмотра действующих тарифов по улучшению финансового состояния предприятий.

Владимир Пухкий, представляющий перевозчика «Автогаз-мероприятие», отметил, что экономически обоснованная цена по новым расчетам составляет 25 гривен за одну поездку.

В Шепетовке Хмельницкой области о подорожании проезда местные власти пока не сообщали.

Однако зафиксировано подорожание проезда в Хмельницкой области на автобусных маршрутах междугороднего сообщения.

Стоимость билетов на автобусы между городами выросла на 20-30%, а в отдельных направлениях этот показатель превысил 50%.

Наиболее ощутимо цены изменились на длительных маршрутах, что связано с топливом и затратами на амортизацию транспорта на загруженных трассах.

Доехать до Красилова, который расположен ближе всего в областной центр (около 40 км), теперь стоит более 100 гривен.

Направления на Шепетовку и Каменец-Подольский также показывают значительный скачок стоимости. Самым дорогим стал маршрут в город Нетешин, поскольку он расположен вдали от областного центра. Билет туда стоит 360 гривен.

Последние новости Украины:

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком: как изменились цены для жителей