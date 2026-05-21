Доплаты для пенсионеров в Полтавской области остаются важной частью государственной поддержки, ведь по достижении определенного возраста граждане автоматически получают дополнительные ежемесячные надбавки, сообщает Politeka.

Первый этап таких начислений начинается после 70 лет. В этом случае люди ежемесячно получают 300 гривен. Для граждан в возрасте от 75 до 79 лет сумма составляет 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен.

В Пенсионном фонде объясняют, что оформлять отдельное заявление не нужно. Дополнительные средства начисляются автоматически со дня рождения пенсионера без личного обращения в учреждение.

Если соответствующая дата приходится на начало месяца, выплату определяют пропорционально количеству дней. Таким образом, человек получает надбавку только за фактический период после достижения необходимого возрастного рубежа.

Также предусмотрено ограничение по основной пенсии. Ее размер не должен превышать установленного государством показателя. Кроме того, новые возрастные начисления не прилагаются к предыдущим, а заменяют их большей суммой.

Система учитывает постепенное увеличение потребностей граждан по завершении трудовой деятельности.

Специалисты обращают внимание, что индексацию таких надбавок пока не производили, поэтому их размер остается без изменений. В то же время, для отдельных категорий населения могут действовать другие программы поддержки.

Эксперты предполагают, что дальнейшая корректировка механизма начислений будет зависеть от решений правительства и возможностей государственного бюджета.

