Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області пояснюють загальним збільшенням витрат у сфері збору та утилізації сміття.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області зафіксовано в Жмеринській громаді, де з 1 червня запроваджують оновлені розцінки на вивезення побутових відходів для ПП «БРАВІС» згідно з рішенням виконавчого комітету, передає Politeka.

У документі зазначено, що корекція вартості пов’язана зі значним зростанням операційних витрат підприємства, які безпосередньо вплинули на формування нових економічних розрахунків послуги.

Серед основних факторів — підвищення вартості пального на 38,2%, збільшення земельного податку на 17,7% та зростання орендної плати за ділянки державної власності на 21,5%. Окремо зафіксовано подорожчання оренди спеціалізованого транспорту на 50% і підвищення екологічного податку на 13,6%.

Додатково на структуру витрат вплинуло зростання мінімальної заробітної плати на 8,1%, а також зміни в графіку надання послуг, що скоригувало загальну модель розрахунків.

Оновлені тарифи передбачають диференціацію для споживачів. Для приватного сектору встановлено рівень 56,94 грн з однієї особи на місяць, тоді як для багатоквартирних будинків — 55,82 грн.

У громаді підкреслюють, що зміни охоплюють усіх користувачів послуги з поводження з відходами та почнуть діяти з початку літа після офіційного набуття чинності рішення.

Місцева влада додає, що подальша тарифна політика залежатиме від зміни економічних умов та вартості ресурсів у галузі.

Джерело: zhgazeta

