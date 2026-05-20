Подорожчання проїзду в Хмельницькій області стане чинним на початку літа в межах окремого районного центру, повідомляє Politeka.

Перегляд діючих розцінок відбувся під час офіційного засідання виконавчого комітету Шепетівської міської ради, яке провели 18 травня.

Головною причиною рішення про подорожчання проїзду в Хмельницькій області місцеві чиновники називають економічні фактори, які безпосередньо впливають на роботу транспортної галузі.

Представники міської ради наголосили, що основним чинником збільшення вартості пасажирських перевезень стало суттєве підняття цін на паливно-мастильні матеріали на ринку.

Про це проінформували на офіційному сайті Шепетівської міської ради.

Попереднє коригування чинного тарифу відбулося у вересні 2025 року, коли вартість квитка підняли до 15 гривень по місту та 18 гривень на приміських напрямках. Проте наразі ці цифри вже не покривають витрат перевізників.

Тенденції до подорожчання проїзду спостерігаються і в інших куточках Хмельницької області, де вартість послуг приватного та комунального транспорту переглянули значно раніше.

На тлі загального зростання цін на пальне у деяких містах відповідні зміни запровадили ще у квітні. До прикладу, у Кам'янці-Подільському тоді ухвалили тимчасове рішення про підвищення тарифів на автобусних маршрутах, які обслуговуються приватними перевізниками.

Ціна квитка, придбаного за готівку, там піднялася до 20 гривень, хоча для школярів та студентів встановили пільговий тариф у розмірі 13 гривень, а вартість квитка у комунальному транспорті залишили на колишньому рівні 10 гривень.

Також зміна вартості перевезень відбулася у Старокостянтинові. На сьогодні проїхатись громадським транспортом там коштує 20 гривень для дорослих пасажирів, а для школярів діє знижена ціна у розмірі 10 гривень.

Останні новини України:

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькому: як було змінено ціни для мешканців

Подорожчання проїзду у Хмельницькій області: де доведеться платити на 20 гривень більше

Обмеження руху транспорту в Хмельницькому: де не можна буде проїхати