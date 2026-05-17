Подорожание проезда в Волынской области вступило в силу в Ковеле, где с 1 мая заработали новые тарифы на перевозку пассажиров в городских автобусах, сообщает Politeka.

Соответствующее решение было принято во время заседания исполнительного комитета.

Теперь взрослые пассажиры, а также студенты профессионально-технических и высших учебных заведений будут платить 15 гривен за одну поездку. Для учащихся общеобразовательных школ установили отдельную стоимость – 10 гривен.

В городском совете объяснили, что пересмотр тарифов связан с ростом расходов на обслуживание транспортной сферы. Речь идет прежде всего о повышении цен на горюче-смазочные материалы, ремонт автобусов, закупку деталей и техническое обеспечение.

Кроме этого, на решение повлияло увеличение минимальной заработной платы и другие экономические факторы, отразившиеся на работе перевозчиков. Представители отрасли отмечают, что работать по старым расценкам стало гораздо сложнее.

В то же время, подорожание проезда в Волынской области стало первым пересмотром тарифов в Ковеле за последние почти четыре года. Предыдущее решение исполнительного комитета действовало с июля 2022 года.

В горсовете отмечают, что новые условия должны помочь поддержать стабильную работу автобусных маршрутов и избежать сокращения рейсов в будущем.

Кроме того, на Волыни цены поднялись и на коммунальные услуги.

По обновленным расчетам один кубометр воды стоит 30,97 гривны, канализационная услуга — 20,99 гривны. Средний ежемесячный платеж на одного потребителя с учетом НДС теперь составляет 280,58 грн, что на 21% превышает предыдущий уровень.

