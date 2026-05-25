Подорожчання проїзду у Волинській області планують розглянути на черговому засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради, повідомляє Politeka.

Проєкт рішення про подорожчання проїзду у Волинській області оприлюднили після аналізу фінансового стану місцевих автопідприємств.

Про це проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці міської ради, зазначивши причини можливих змін у міському транспорті.

Нововведення готують через суттєве зростання витрат перевізників. Підприємства заявляють про значне підняття цін на паливо, збільшення видатків на технічне обслуговування автобусів та купівлю необхідних запчастин.

Окремим фактором для перегляду розцінок називають потребу підвищення оплати праці водіїв. Мешканцям пояснюють, що без коригування тарифів буде важко утримати стабільну роботу автобусних маршрутів у місті.

У міськраді повідомили, що за умов затвердження проєкту пасажирам доведеться платити за новими розцінками.

Вартість однієї поїздки за умови використання електронного квитка може становити 17 гривень. Якщо людина обирає готівковий розрахунок, то ціна буде вищою і складе 20 гривень.

Водночас, подорожчання проїзду у Волинській області не зачепить абсолютно всі категорії населення Нововолинська.

Для школярів тариф обіцяють залишити без змін на рівні 10 гривень, але для цього дитині обов'язково потрібно мати при собі учнівський квиток.

Також у міській раді зазначають, що змінювати вартість довгострокових проїзних квитків на 60 та 90 поїздок наразі не планують

Процедура затвердження нових розцінок вимагає погодження з усіма профільними службами, тому точна дата впровадження оновлених тарифів стане відома після офіційного голосування членів виконкому.

Джерело: офіційна Фейсбук-сторінка міської ради