Подорожчання проїзду у Львові офіційно набуло чинності з 16 травня після затвердження оновлених тарифів для громадського транспорту, передає Politeka.

Найдорожчим варіантом оплати залишається готівка. За одну поїздку пасажирам тепер необхідно сплачувати 30 гривень.

Для користувачів електронних сервісів передбачені нижчі розцінки. Під час розрахунку через додаток або картку «ЛеоКарт» вартість становить 23 гривні. Оплата банківською карткою чи смартфоном із NFC обійдеться у 26 гривень.

Відповідну інформацію оприлюднила Львівська міська рада.

Окремі зміни стосуються студентів. Власники студентської «ЛеоКарт» відтепер платитимуть 11,5 гривні замість попередніх 8,5.

Також переглянули ціни на абонементи. Студентський проїзний на всі види транспорту коштує 575 гривень, тоді як раніше його можна було придбати за 450. Загальний абонемент зріс із 900 до 1150 гривень.

Коригування торкнулися й штрафів. За безквиткову поїздку тепер передбачено 520 гривень замість колишніх 400.

Нові тарифи поширюються і на перевезення багажу. Під час безготівкового розрахунку пасажири сплачуватимуть 23 гривні, а при використанні готівки — 30.

У мерії зазначають, що подорожчання проїзду у Львові стало наслідком суттєвого зростання витрат перевізників. Зокрема, значно збільшилася вартість дизельного пального, що безпосередньо впливає на роботу транспортних підприємств.

Посадовці уточнили, що квитки, придбані до набуття чинності нових розцінок, залишатимуться дійсними.

Представники галузі додають, що подальші рішення залежатимуть від цін на паливо, технічне обслуговування рухомого складу та загальної економічної ситуації.

