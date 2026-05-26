У Миколаївській області на 27 травня діятимуть планові графіки відключення світла, які запроваджуються у зв’язку з проведенням профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.
В енергетичній компанії зазначають, що такі тимчасові обмеження є необхідними для виконання комплексного технічного обслуговування обладнання, перевірки стану електромереж, а також модернізації окремих елементів системи електропостачання. Графіки відключення світла у Миколаївській області на 27 травня спрямовані на підвищення стабільності роботи енергосистеми та зменшення ризиків аварій.
Як повідомили у Миколаївобленерго, 27 травня 2026 року з 08:00 до 17:00 години у селищі Каталине буде тимчасово відсутнє електропостачання. Відключення охоплять низку вулиць:
- Лиманна: 1, 2, 3, 4, 5А, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
- Польова: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17
- Робоча: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35
- Центральна: 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30
У цей же день з 08:00 до 17:00 години електропостачання буде довго відсутнє в селі Чорноморка. Проте обмеження триватимуть тільки за такими адресами:
- Приморська: 72, 73, 73/1, 73/2, 73/4, 73А, 73Б, 73Г, 74, 74А, 75, 76, 76А, 76Б, 77, 77/1, 78, 78/1, 79, 79А, 80, 80/1, 81, 83Б
Також 27 травня 2026 року з 08:00 до 17:00 через ремонтні роботи на повітряній лінії електропередачі знеструмлення заплановані в місті Первомайськ. Відключення торкнуться значної кількості адрес:
- Війська Запорізького: 4, 24, 26, 34, 34А, 36
- Вокзальна: 34, 36, 65
- І. Гонти: 2
- Площа Шевченка: 4, 4/2, 5, 8/4
- Шевченка: 2, 5, 6, 10, 14А, 14Д, 18, 20А.
