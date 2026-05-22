Новый график движения транспорта в Николаеве был введен после выхода на линию коммунальных автобусов на новом маршруте № 49, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта в Николаеве предусматривает, что первый рейс по этой линии успешно состоялся 18 мая 2026 года.

Этот общественный транспорт теперь соединяет микрорайон Широкая Балка со старым вокзалом города.

Об официальном начале работы этого важного направления пассажирских перевозок в официальном Телеграмм-канале заявил городской голова Александр Сенкевич.

Известно, что исполнительный комитет Николаевского городского совета поддержал решение об организации автобусного маршрута номер 49 мкр. Широкая Балка – ст. Николаев-грузовой» несколько раньше, а именно 13 мая.

Временным перевозчиком на линии городские власти назначили коммунальное предприятие Николаевпасстранс.

Организация работы этого сообщения стала важной частью общей стратегии развития городской транспортной сети и улучшения условий для пассажиров.

Пассажирам следует учитывать направление курсирования автобусов. Современные автобусы № 49 будут ездить с микрорайона Широкой Балки через улицу Пограничную прямо на станцию ​​«Николаев-грузовой».

Общественный транспорт работает ежедневно с 06:00 до 22:00. На указанной линии по утвержденному расписанию постоянно курсируют шесть автобусов.

Введенный новый график движения транспорта в Николаеве позволяет существенно снизить время ожидания на остановках.

В коммунальном предприятии Николаевпасстранс подчеркнули, что создание этого маршрута помогает значительно улучшить качество транспортного обеспечения горожан и гостей города.

