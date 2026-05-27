У Дніпропетровській області після призначення пенсійних виплат окремі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу, повідомляє Politeka.net.

Водночас така фінансова підтримка надається не всім отримувачам пенсій, а виключно тим громадянам, які відповідають чітко визначеним законодавчим вимогам. У Пенсійному фонді наголошують, що право на цю виплату мають лише ті пенсіонери, які підпадають під встановлені критерії.

Як пише ПФУ, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», одноразова допомога у розмірі десяти місячних пенсій призначається громадянам, які працювали у сфері освіти, охорони здоров’я або соціального захисту.

У ПФУ уточнюють, що для призначення такої грошової допомоги у Дніпропетровській області необхідно одночасно дотриматися кількох умов. Зокрема, на момент досягнення пенсійного віку особа має перебувати у трудових відносинах із державним або комунальним закладом, займати посаду, включену до переліку, що дає право на пенсію за вислугу років, а також мати відповідний страховий стаж —

не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Окремо підкреслюється, що на момент звернення заявник не повинен отримувати інші види пенсійного забезпечення.

Лише за умови підтвердження всіх зазначених вимог одноразова грошова допомога призначається відповідно до пункту 7-1 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Також повідомляється, що середній розмір заробітної плати, який використовується для розрахунку пенсій, зріс до 23 218 гривень. Саме цей показник визначає майбутній розмір пенсійних виплат. На початку року він становив 21 876 гривень, тож за останній період зафіксовано зростання на 1 342 гривні.

