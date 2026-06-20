Украинцам показали плановые графики отключения света на 21 июня, которые продлятся в Днепропетровской области, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 21 июня вводятся из-за плановых профилактических работ в электросетях. Также потребителям рекомендуют планировать бытовые и рабочие дела с учетом возможных перерывов в электроснабжении, чтобы минимизировать влияние отключений на ежедневный ритм жизни.

Плановые отключения света будут продолжаться в Тернивке. 21 июня (воскресенье) с 08:00/09:00 до 19:00 не будет электричества, однако только на определенных улицах:

Героив Украины, Маркова, Маяковського, Захиднодонбаська, Калынова, Левадна, Пивнична, Риздвяна, Спаська, Степова.

В связи с проведением профилактических работ 21 июня 2026 с 08:00 до 18:00 в ряде населенных пунктов будет временно прекращено электроснабжение. Без света на этот период полностью останутся жители сел Кряжове, Пологы та Водяне.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК Днепровские электросети будет проводить профилактические работы в пределах Любимовского территориального общества. Обесточивание является плановым и будет продолжаться только во время выполнения регламентных работ. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 09:00 до 19:00 в селе Любымивка по следующим адресам:

ул. Червона 101; 103; 105; 109; 113; 49; 51; 52; 53; 54; 54/А; 55; 56; 56/А; 57; 57/А; 58; 58/А; 59; 59/А; 60; 61; 62; 63; 64; 64/А; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 74/А; 75; 76; 77; 77/А; 78; 79; 79/А; 80; 81; 82; 83; 83/А; 84; 85; 86; 87; 88; 90; 91; 91/А; 92; 94; 96; 97; 99.

Источник: Терновская городская военная администрация/ Терновский городской совет

Источник: Любимовская сельская территориальная община

Источник: Гречаноподовская территориальная община

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