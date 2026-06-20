Графики отключения света в Кировоградской области на 21 июня продлятся много часов по указанным адресам.

Украинцам рокрылы будут плановыми графиками отключения света в Кировоградской области на 21 июня, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области на 21 июня продлятся много часов по указанным адресам. Следует с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее подготовиться к отключению электроэнергии из-за плановых работ в энергосети.

Выполнение таких технических мер является частью регулярного обслуживания энергетической инфраструктуры и направлено на стабилизацию работы сетей и предупреждение возможных сбоев в будущем. После завершения технических мероприятий подача света будет восстановлена ​​в штатном режиме.

В «Кировоградоблэнерго» уточняют , что графики отключения света в Кировоградской области на 21 июня вводят в селе Солгутове. Будут действовать ограничения с 09:00 до 17:00 часов. Обесточат следующие адреса:

Вынныченка 8

Ивана Франка 4, 7, 9

Л. Украинкы 10

Незалежности 10

с 09:00 до 20:00 часов исчезнет электричество в населенном пункте Голованивськ. Ограничения будут действовать с отдельными адресами из-за плановых работ, которые будут проводить энергетики. В частности, энергетики будут заменять провода, подключение ввода. Электричество будут выключать по следующим адресам:

Володымыра Вернадського — 38а

Европейська — 40, 421, 44, 46-55, 57, 62, 65, 67

Кайнаривська — 1-9, 11-18, 18а, 19-23, 25, 27, 29, 31.

С 09:00 до 19:00 часов будут выключать свет в населенном пункте Стара Осота. В это время будут производиться плановый ремонт. Ограничения вводятся только на отдельных улицах:

Шевченка 1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23

Вышнева 1–2, 6, 8–9, 11–13, 16, 23–25, 30, 35

Набережна 1–2, 4–5, 7–9, 11–12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28.

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