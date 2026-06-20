Украинцам рокрылы будут плановыми графиками отключения света в Кировоградской области на 21 июня, сообщает Politeka.net.
Графики отключения света в Кировоградской области на 21 июня продлятся много часов по указанным адресам. Следует с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее подготовиться к отключению электроэнергии из-за плановых работ в энергосети.
Выполнение таких технических мер является частью регулярного обслуживания энергетической инфраструктуры и направлено на стабилизацию работы сетей и предупреждение возможных сбоев в будущем. После завершения технических мероприятий подача света будет восстановлена в штатном режиме.
В «Кировоградоблэнерго» уточняют , что графики отключения света в Кировоградской области на 21 июня вводят в селе Солгутове. Будут действовать ограничения с 09:00 до 17:00 часов. Обесточат следующие адреса:
- Вынныченка 8
- Ивана Франка 4, 7, 9
- Л. Украинкы 10
- Незалежности 10
с 09:00 до 20:00 часов исчезнет электричество в населенном пункте Голованивськ. Ограничения будут действовать с отдельными адресами из-за плановых работ, которые будут проводить энергетики. В частности, энергетики будут заменять провода, подключение ввода. Электричество будут выключать по следующим адресам:
- Володымыра Вернадського — 38а
- Европейська — 40, 421, 44, 46-55, 57, 62, 65, 67
- Кайнаривська — 1-9, 11-18, 18а, 19-23, 25, 27, 29, 31.
С 09:00 до 19:00 часов будут выключать свет в населенном пункте Стара Осота. В это время будут производиться плановый ремонт. Ограничения вводятся только на отдельных улицах:
- Шевченка 1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23
- Вышнева 1–2, 6, 8–9, 11–13, 16, 23–25, 30, 35
- Набережна 1–2, 4–5, 7–9, 11–12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28.
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