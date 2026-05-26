Новий графік руху поїздів в Одеській області передбачає тимчасове коригування часу відправлення та прибуття кількох приміських складів, повідомляє Politeka.

Офіційне повідомлення про новий графік руху поїздів в Одеській області оприлюднила Укрзалізниця.

Залізничники пояснюють такі заходи необхідністю оновлення колійного господарства та проведення ремонтів на окремих ділянках.

Тимчасові зміни триватимуть упродовж кінця травня та початку червня 2026 року і зачеплять кілька популярних напрямків.

Згідно з новим графіком руху поїздів в Одеській області, з 24 травня по 3 червня коригується розклад приміського №6205 Роздільна-1 – Одеса.

Замість звичного часу цей склад вирушатиме зі станції відправлення о 18:21, а прибуватиме до обласного центру о 20:01.

Окрім цього, залізничники змінили умови курсування для №6255 Вапнярка – Одеса-Головна. Пасажирам слід звернути увагу, що відправлення цього рейсу з Іванівки відбувається об 11:32, зі станції Мигаєве — о 12:05, а зі станції Роздільна-Сортувальна — о 12:28.

Також оновлення діють для №6252 Одеса-Головна – Вапнярка. Цей рейс змінив час відправлення з Одеси у період з 25 травня по 6 червня.

Електричка вирушає у дорогу о 08:10 замість звичного часу 08:30, що важливо враховувати людям, які планують пересадки на інші види транспорту.

У залізничній компанії просять громадян з розумінням поставитися до ситуації та заздалегідь перевіряти розклад перед виїздом, оскільки на окремих ділянках можливі додаткові оперативні коригування маршрутів.

Джерело: Укрзаліниця: приміські поїзди

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: яку інформацію було надано.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: хто може отримати 1000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Шанс для пенсіонерів в Одесі: яка гуманітарна допомога доступна літнім українцям і не тільки.