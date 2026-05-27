В контексте общей картины подорожания продуктов в Одессе также затрагивает товары повседневного спроса.

Подорожание продуктов в Одессе фиксируется в разных категориях пищевой корзины, передает Politeka.

Обновленные рыночные данные за конец мая 2026 демонстрируют смешанную динамику: часть товаров резко дорожает, другие меняются умеренно. Самые заметные колебания наблюдаются в мясном сегменте, в то время как бакалея и жиры показывают более сдержанные изменения.

Молочные жиры

Маргарин "Олком Сливочный" 72,5% (200 г) в среднем стоит 42,70 грн. В торговых сетях цена колеблется от 42,49 до 42,90 грн.

По сравнению с апрелем средний показатель вырос примерно на 1,50 грн. Это небольшое, но стабильное повышение, которое вписывается в общую тенденцию рынка.

В контексте общей картины удорожания продуктов в Одессе также затрагивает товары повседневного спроса, что формирует постепенный рост расходов потребителей.

Мясная продукция

Курятина «Наша Ряба» (бедро, 1 кг) демонстрирует наиболее ощутимую смену среди всех позиций. Средняя цена - 191,72 грн.

В разных магазинах стоимость существенно отличается: от примерно 134,16 грн. до 232 грн. По сравнению с предыдущим месяцем средний уровень вырос более чем на 47 грн, что является одним из самых заметных скачков в продовольственном сегменте.

Крупы

Гречиха (1 кг) в среднем стоит 76,10 грн. В торговых сетях цена колеблется от 62,90 до 96,50 грн.

За месяц продукт прибавил в стоимости примерно 1,05 грн, что свидетельствует об относительно стабильном, но постепенном движении вверх.

Общая тенденция

Аналитические данные показывают неравномерность изменений: мясо реагирует на рынок наиболее резко, в то время как крупы и жировые продукты демонстрируют более медленную корректировку цен.

Эксперты связывают это с разной структурой издержек производителей и колебаниями поставок, что формирует неоднородную картину на продовольственном рынке региона.

Источник: Минфин

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: какая информация была предоставлена.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: кто может получить 1000 гривен.

Как сообщала Politeka, Шанс для пенсионеров в Одессе: какая гуманитарная помощь доступна пожилым украинцам и не только.