В "Укрзализныце" объясняют, что новый график движения поездов в Житомирской области необходим для проведения технического обслуживания путей.

В конце мая и начале июня в Житомирской области вводятся временные изменения и новый график движения пригородных поездов, сообщает Politeka.net.

Новый график курсирования вводится в связи с проведением плановых ремонтных и технических работ на отдельных участках железнодорожной инфраструктуры.

В «Укрзализныце» объясняют, что обновление расписания необходимо для проведения технического обслуживания путей, проверки состояния оборудования и выполнения работ по модернизации отдельных элементов инфраструктуры. Такие меры должны обеспечить безопасное и стабильное движение поездов, а также помочь избежать возможных технических неисправностей в будущем.

В компании отмечают, что новый график движения поездов в Житомирской области будут носить временный характер и будут действовать только на период выполнения ремонтных работ. Железнодорожники также советуют регулярно проверять актуальную информацию о движении пригородных поездов на официальных ресурсах «Укрзализныци».

В частности, из-за плановых технических работ изменится периодичность курсирования отдельных рейсов.

Так, с 26 мая пригородный экспресс №6452 сообщением Коростень – Товкачевский будет курсировать каждый четверг и субботу. Ранее этот рейс осуществлял перевозку во вторник, четверг и субботу.

Кроме того, с 27 мая изменится график курсирования экспресса №6451 Толкачевский – Коростень. Он будет выходить на маршрут каждую пятницу и воскресенье вместо предыдущего графика - в среду, пятницу и воскресенье.

Также с 1 июня корректировки коснутся пригородных поездов №6450 Коростень – Овруч и №6553 Овруч – Коростень. Теперь они будут курсировать ежедневно, кроме понедельника, вторника и четверга. До этого рейсы осуществляли перевозку каждый день, кроме вторника и четверга.

Источник: Укрзализныця.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомире: как просмотрели цены.

Также Politeka сообщала, Названы условия получения выплат: денежная помощь для пенсионеров в Житомирской области.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Житомирской области: какие теперь цены.