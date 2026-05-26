В Винницкой области утверждены размеры единовременной денежной помощи ко Дню Независимости для пенсионеров и отдельных льготных категорий граждан, пишет Politeka.net.

Соответствующее решение закреплено постановлением Кабинета Министров №602, определяющим порядок начисления и суммы выплат в государственный праздник. Программа включает широкий спектр получателей, среди которых — ветераны войны, лица с инвалидностью, а также члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

В Пенсионном фонде Украины сообщают, что максимальный размер денежной помощи для пенсионеров в Винницкой области в 2026 году составит 3100 гривен. Такая сумма предусмотрена для лиц, имеющих особые заслуги перед государством, а также для людей с инвалидностью в результате войны и бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто с инвалидностью I группы. Для получателей II группы предусмотрено 2900 гривен, для III группы – 2700 грн.

Отдельно определены и другие категории выплат. По 1000 гривен получат участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей, а также граждане, родившиеся в местах принудительного содержания.

Выплата в размере 650 гривен предусмотрена для членов семей погибших или умерших ветеранов войны, семей павших Защитников и Защитниц Украины, а также для жен и мужчин умерших участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны, если они не заключили новый брак.

Еще по 450 гривен установлены для участников войны, бывших узников концлагерей, лиц, принудительно вывезенных на работы, и детей партизан и подпольщиков.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что механизм начисления пособия остается неизменным и регулируется постановлением правительства №1396 от 27 декабря 2023 года. Гражданам, уже получающим пенсию или проходящим военную службу, средства будут начислены автоматически — через Пенсионный фонд или соответствующие воинские части.

В то же время лицам, не являющимся пенсионерами и не состоящим на службе, необходимо самостоятельно обратиться в ПФУ с заявлением для оформления единовременной помощи.

