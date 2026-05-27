Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области могут оформить неработающие бывшие военнослужащие, удерживающие нетрудоспособных членов семьи и обеспечивающие их материально, сообщает Politeka.

Речь идет о гражданах из рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава. В то же время право не распространяется на лиц, проходивших срочную службу. Прибавку назначают к пенсионному обеспечению за выслугу лет или через установленную инвалидность.

Главное требование предполагает наличие на иждивении близких, которые не могут самостоятельно себя обеспечивать. Это могут быть отец, мать, муж, жена, человек с инвалидностью или другой родственник, определенный действующими нормами.

Информацию об этом предоставляет Пенсионный фонд .

Размер дополнительного начисления привязан к прожиточному минимуму для граждан, потерявших трудоспособность. В 2026 году показатель составляет 2595 грн.

Сумма надбавки равняется 50% от указанной величины. Таким образом, ежемесячно заявитель может получать около 1297 гривен за каждое лицо, находящееся на его обеспечении.

Следует учитывать, что Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области не назначаются автоматически. Для получения средств необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление.

Вместе с пакетом документов следует предоставить паспорт, регистрационный номер налогоплательщика, а также подтверждение семейных связей. Это могут быть свидетельства о рождении, заключении брака или решении судебных органов.

Отдельно понадобятся справки о совместном проживании, подтверждение факта содержания близкого человека и документы, удостоверяющие отсутствие работы или прохождения службы на момент обращения.

