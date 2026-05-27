Новый график движения транспорта в Кривом Роге касается городского троллейбусного маршрута под номером 20, сообщает Politeka.
Новый график движения транспорта в Кривом Роге обнародован в тематическом сообществе.
Коррективы в работу пассажирского направления внесли временно на период действия общего решения о экономном использовании энергоресурсов на городских линиях.
В городе продолжают полноценно работать и перевозить пассажиров бесплатные коммунальные автобусы, троллейбусы, а также скоростной и обычный городской трамвай.
Коммунальный троллейбусный маршрут №20 обеспечивает соединение между несколькими важными микрорайонами и важными объектами инфраструктуры.
Общественный транспорт по этому направлению осуществляет движение от площади Защитников Украины через 95-й квартал, Автовокзал, Днепровское шоссе, Развилку и улицу Гетьмана Ивана Мазепы до конечной остановки на станции Кривой Рог-Главный.
Пассажирам обнародовали точное время выезда машин на линию, чтобы люди могли лучше ориентироваться при планировании поездок по городу.
В будние дни пассажиры, которые планируют ехать в сторону железнодорожной станции Кривой Рог-Главный должны учитывать, что первый рейс троллейбуса №20 выезжает на маршрут в 5:42.
В то же время последний вечерний коммунальный транспорт в этом же направлении отправляется от начальной остановки в 21:29.
В обратном направлении от станции первый троллейбус выезжает на линию в 5:27, а последний вечерний рейс запланирован на 20:26.
Внедренный новый график движения транспорта в Кривом Роге требует от пассажиров дополнительного внимания при планировании ежедневных поездок на работу или по делам.
Источник: сообщество "Транспорт Кривого Рога"
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как получить помощь.
Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: в супермаркетах переписали ценники.
Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: что происходит на рынке.