Новый график движения транспорта в Кривом Роге касается городского троллейбусного маршрута под номером 20, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге обнародован в тематическом сообществе.

Коррективы в работу пассажирского направления внесли временно на период действия общего решения о экономном использовании энергоресурсов на городских линиях.

В городе продолжают полноценно работать и перевозить пассажиров бесплатные коммунальные автобусы, троллейбусы, а также скоростной и обычный городской трамвай.

Коммунальный троллейбусный маршрут №20 обеспечивает соединение между несколькими важными микрорайонами и важными объектами инфраструктуры.

Общественный транспорт по этому направлению осуществляет движение от площади Защитников Украины через 95-й квартал, Автовокзал, Днепровское шоссе, Развилку и улицу Гетьмана Ивана Мазепы до конечной остановки на станции Кривой Рог-Главный.

Пассажирам обнародовали точное время выезда машин на линию, чтобы люди могли лучше ориентироваться при планировании поездок по городу.

В будние дни пассажиры, которые планируют ехать в сторону железнодорожной станции Кривой Рог-Главный должны учитывать, что первый рейс троллейбуса №20 выезжает на маршрут в 5:42.

В то же время последний вечерний коммунальный транспорт в этом же направлении отправляется от начальной остановки в 21:29.

В обратном направлении от станции первый троллейбус выезжает на линию в 5:27, а последний вечерний рейс запланирован на 20:26.

Внедренный новый график движения транспорта в Кривом Роге требует от пассажиров дополнительного внимания при планировании ежедневных поездок на работу или по делам.

Источник: сообщество "Транспорт Кривого Рога"