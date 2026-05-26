Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области остается доступным через платформу «Допомагай», где регулярно появляются новые предложения для людей, вынужденных покинуть опасные регионы, сообщает Politeka.

Объявления поступают из разных общин области. Для временного проживания предлагается комната, отдельные квартиры и частные дома с базовыми бытовыми условиями.

Сервис дает возможность напрямую контактировать с владельцами квартир и заранее уточнять все детали. В картах обычно указывают расположение, наличие коммуникаций, бытовой техники и особенности проживания.

В селе Потоки Жмеринского района доступно здание на четыре комнаты с печным отоплением. Центральное водоснабжение отсутствует, однако на территории есть колодец, летняя кухня, сад и хозяйственные постройки. Владельцы просят поддерживать надлежащий порядок и при возможности помогать в ежедневных делах.

Еще одно предложение было опубликовано в Виннице на улице Леси Украинки. Там готовы принять женщины с детьми. Дом обеспечен необходимыми удобствами, а часть переселенцев уже долгое время пользуется таким пристанищем.

Также бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области можно оперативно найти через систему поиска платформы. Пользователям доступна сортировка вариантов по обществу, типу недвижимости и условиям заселения.

Представители волонтерских инициатив отмечают, что значительную часть объявлений проверяют перед публикацией. Это помогает быстрее находить актуальные места размещения.

Местные службы добавляют, что многие семьи после переезда также получают гуманитарную поддержку и помощь с адаптацией на новом месте.

Источник: Допомагай

