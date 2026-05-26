Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области продолжают предоставлять неравнодушные жители и волонтеры, которые помогают переселенцам найти временное убежище после вынужденной эвакуации, сообщает Politeka.
Новые предложения регулярно появляются на платформе «Допомагай». Владельцы недвижимости предлагают квартиры, частные дома или отдельные комнаты без арендной платы.
В Пятихатках доступно здание с печным отоплением и электроснабжением. Санузел обустроен во дворе. Хозяева просят поддерживать порядок и по возможности приобщаться к бытовым делам.
Информацию об актуальных вариантах публикует сервис «Помогай», координирующий поиск временного размещения для людей, покинувших опасные районы.
В Днепре предлагается отдельная комната для женщины с ребенком. Будущих жителей просят соблюдать правила совместного проживания и уважать личное пространство владельцев дома.
Еще один вариант доступен в Павлоградском районе. Там готовы принять женщину постарше в частном доме в сельской местности. Среди условий – посильная помощь по хозяйству и взаимная поддержка в повседневной жизни.
Волонтерские организации призывают граждан приобщаться к поддержке людей, которые из-за боевых действий были вынуждены покинуть родные дома.
Вместе с тем, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области в значительной степени обеспечивается благодаря инициативам местных жителей и работе гуманитарных сервисов, помогающих координировать размещение.
Перед переездом рекомендуют уточнять бытовые условия, возможные коммунальные платежи и актуальность объявлений, поскольку доступные места могут быстро меняться.
Источник: Допомагай
