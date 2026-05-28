Обмеження на карткові перекази з 1 червня у Дніпропетровській області стануть відчутними для деяких категорій підприємців через посилення правил з боку банківських установ, повідомляє Politeka.

Нові заходи впроваджують через оновлену редакцію Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Пресслужба Незалежної асоціації банків України оприлюднила інформацію про відповідні зміни. Перший документ такого характеру підписали ще 10 грудня 2024 року.

До цієї ініціативи вже встигли долучитися 25 банків та фінансових установ країни. Заплановані нововведення безпосередньо зачеплять новостворених та неактивних фізичних осіб підприємців.

Також обмеження на карткові перекази з 1 червня у Дніпропетровській області поширюються на нові та неактивні юридичні особи, які мають чіткі ознаки ризикової діяльності.

Для так званих сплячих підприємців встановлюють суворі щомісячні рамки на здійснення фінансових операцій. Усі зміни запроваджуватимуть поступово протягом поточного року.

Перший етап контролю почнеться через три місяці після офіційного підписання документів, тобто з серпня 2026 року. Для фізичних осіб підприємців 1 групи ліміт становитиме 600 тисяч гривень.

Представники 2 і 3 групи зможуть проводити операції на суму до 3 мільйонів гривень. Наступний етап заборон розпочнеться через шість місяців від дати фіксації домовленостей, тобто з листопада 2026 року.

У цей період ліміти стануть суворішими. Для 1 групи ФОП сума зменшиться до 400 тисяч гривень. Підприємці 2 і 3 групи будуть лімітовані сумою в 1 мільйон гривень на місяць.

Для нових та неактивних юридичних осіб суми переказів на місяць також залежатимуть від конкретного періоду. Із серпня 2026 року ліміт складатиме 5 мільйонів гривень.

З листопада 2026 року ця сума знизиться до 2 мільйонів гривень. Саме тому обмеження на карткові перекази з 1 червня у Дніпропетровській області з часом набудуть більш чітких фінансових меж.

