Ограничения на карточные переводы с 1 июня в Днепропетровской области внедряются в соответствии с обновленной редакцией Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, сообщает Politeka.

Новые лимиты устанавливаются для вновь и неактивных физических лиц-предпринимателей, а также для новых и неактивных юридических лиц, имеющих признаки рисковой деятельности.

Изменения вводятся постепенно, чтобы финансовый сектор работал прозрачно. Об ограничениях на карточные переводы с 1 июня в Днепропетровской области сообщили в пресс-службе Независимой ассоциации банков Украины.

Предпринимателям следует учитывать, что объемы лимитов будут зависеть от группы налогообложения и от даты подписания меморандума.

Для вновь и неактивных, так называемых "спящих" ФЛП первой группы через три месяца с даты подписания меморандума, то есть с августа 2026 года, устанавливается месячный лимит в размере 600 тысяч гривен.

Для предпринимателей второй и третьей групп в этот же период ограничение составит 3 млн. грн.

Впоследствии правила станут еще строже. Через шесть месяцев после подписания документа, то есть с ноября 2026, месячный лимит для первой группы ФЛП снизится до 400 тыс. грн.

Для второй и третьей групп предпринимателей в ноябре 2026 года лимит составит 1 млн. грн. в месяц.

Ограничения на карточные переводы с 1 июня в Днепропетровской области коснутся и юридических лиц с признаками рисковости.

С августа 2026 года для новых и неактивных компаний лимит переводов составит 5 млн. грн. в месяц, а с ноября 2026 года эта сумма снизится до 2 млн. грн.

Если установленные лимиты не будут отвечать реальным потребностям бизнеса, у предпринимателей будет возможность изменить эти показатели.

