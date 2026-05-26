Подорожчання продуктів у Запоріжжі найбільше відчутне саме у категорії молочної продукції.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується у кількох ключових сегментах споживчого кошика, передає Politeka.

Оновлені ринкові дані за кінець травня 2026 року показують нерівномірну динаміку: частина товарів демонструє стабільне зростання, інші — короткочасні коливання з різницею між мережами.

Молочна група

Молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) у середньому коштує 61,05 грн. У торгових мережах ціна варіюється від 57,90 грн до 68,00 грн.

Порівняно з попереднім місяцем середній рівень зріс приблизно на 9,11 грн, що є помітною зміною для щоденного споживчого товару.

У межах загальної картини подорожчання продуктів у Запоріжжі найбільше відчутне саме у категорії молочної продукції, яка реагує на витрати виробництва та логістику.

М’ясні вироби

Ковбаса варена «Алан Лікарська» (1 кг) коштує в середньому 500,71 грн. У різних магазинах ціни коливаються від приблизно 478,40 грн до 547,00 грн.

За місяць середній показник зріс на 7,88 грн. Це поступова, але стабільна динаміка, яка впливає на загальний кошик споживача.

Крупи

Гречка (1 кг) у середньому коштує 76,10 грн. У торгових мережах вартість змінюється в діапазоні від 62,90 грн до 96,50 грн.

Порівняно з квітнем середня ціна піднялася приблизно на 1,05 грн, що свідчить про відносно спокійний рух ринку в цьому сегменті.

Загальна картина

Аналітика показує різний темп змін: молочні та м’ясні продукти дорожчають швидше, тоді як бакалія демонструє мінімальні коливання.

Експерти пов’язують таку динаміку з різницею у виробничих витратах, сезонністю та умовами постачання, що формує нерівномірний ціновий фон у регіоні.

Джерело: Мінфін

