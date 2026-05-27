Нове подорожчання проїзду в Дніпропетровській області може набути чинності вже з початку червня, і ці зміни стосуватимуться трамвайних маршрутів у Кам’янському, передає видання Politeka.

Відповідний проєкт рішення підготували в міській адміністрації. Причиною перегляду тарифу називають необхідність підтримки стабільної діяльності комунального підприємства «Транспорт» та забезпечення належного рівня безпеки перевезень.

У пояснювальних матеріалах зазначено, що на формування нової ціни вплинули одразу кілька чинників. Серед них — зростання вартості електроенергії, збільшення витрат на комплектуючі, матеріали та підвищення мінімальної заробітної плати.

Згідно з документом, квиток у трамваї може зрости з 8 до 10 гривень. Розгляд ініціативи запланований під час засідання виконавчого комітету у травні.

Якщо пропозицію підтримають, оновлений тариф почне діяти з 1 червня 2026 року. У такому разі подорожчання проїзду в Дніпропетровській області безпосередньо відчує більшість користувачів електротранспорту Кам’янського.

Раніше в регіоні вже переглядали розцінки на приватних автобусних напрямках. Після цього питання коригування тарифів почали опрацьовувати й для комунального сегмента.

Представники галузі звертають увагу, що фінансове навантаження на перевізників залишається значним. На витрати впливають дорожчі ресурси, технічне обслуговування рухомого складу та загальна економічна ситуація, яка продовжує тиснути на сферу громадських перевезень.

Додатково підвищення вартості проїзду вже зафіксоване і в обласному центрі, де нові розцінки діють на автобусних напрямках. Для пасажирів це означає збільшення витрат приблизно на три гривні за поїздку незалежно від маршруту.

Джерело: d1