Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области происходит на фоне общеукраинской тенденции пересмотра стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области обсуждается в Вознесенске после обнародования проекта новых расценок на вывоз и захоронение бытовых отходов, вынесенного на общественное обсуждение, сообщает Politeka.

Запуск обновленных начислений запланирован на 1 июня 2026 года. Окончательное решение будет принято после прохождения регуляторных процедур и рассмотрения замечаний, которые могут подать жители общины.

Коммунальное предприятие, отвечающее за санитарную очистку, объясняет пересмотр ростом затрат. Среди основных факторов — более дорогое топливо, электроэнергия, ремонт техники, налоговое давление и увеличение минимальной заработной платы.

По предварительным расчетам, коррекция может составить около 55%. В структуре отмечают, что действующие финансовые показатели уже не покрывают реальные затраты на выполнение услуг.

Для населения прогнозируемая ежемесячная оплата будет составлять от 88,25 до 111,50 гривны с одного человека. Для бюджетных учреждений предусмотрен тариф 410,54 грн. за кубометр, для других потребителей — 522,57 грн. Отдельно определена ставка за захоронение – 80,70 грн.

Городской совет отмечает, что в течение семи дней жители могут подать предложения или замечания. По завершении этого этапа все обращения будут рассмотрены перед принятием окончательного документа.

В настоящее время ситуация активно обсуждается в обществе, ведь изменения напрямую повлияют на ежемесячные расходы домохозяйств и организаций.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области. происходит на фоне общеукраинской тенденции пересмотра стоимости жилищно-коммунальных услуг из-за роста расходов предприятий.

Подобные корректировки фиксируются и в других регионах, где поставщики вынуждены адаптировать расчеты к более дорогим ресурсам и техническому обслуживанию инфраструктуры.

Источник: Интент

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области: кто имеет право на получение этих выплат.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Николаевской области: стало известно, насколько сложна ситуация.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий в Николаевской области: в апреле часть украинцев ждут большие выплаты.