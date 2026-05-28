Гуманитарная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий будет предоставляться в Николаевской области в рамках нового проекта, пишет Politeka.net.

Запущен новый масштабный гуманитарный проект IMPACT, направленный на оказание комплексной помощи людям, пострадавшим в результате боевых действий, сообщает Politeka.net.

Инициатором программы выступает консорциум TERA, в который входят ведущие украинские благотворительные и общественные организации под координацией БФ Team4UA. В реализации проекта также принимают участие БФ «Посмішка ЮА», «Десяте Квітня» и БФ «ГУДВИЛЛ», которые распределяют направления поддержки между разными регионами страны.

В рамках IMPACT предусмотрена многокомпонентная система помощи. Она включает в себя денежные выплаты для пострадавших, выдачу продуктовых и гигиенических наборов, оказание психологической и психосоциальной поддержки, а также медицинское обслуживание через мобильные клиники. Отдельным направлением определена эвакуация людей с опасных территорий, реагирование на последствия обстрелов и обеспечение социально-правового сопровождения для нуждающихся.

Приоритет в предоставлении гуманитарной помощи в Николаевской области отдается жителям прифронтовых общин (включая пенсионеров), внутренне перемещенным лицам, эвакуированным семьям и гражданам, пострадавшим от российских атак.

Реализация программы в регионах осуществляется через партнерские организации. В частности, «Десяте Квітня» внедряет мероприятия в Николаевской области, где работает с эвакуацией населения, реагированием на последствия обстрелов и предоставлением психосоциальной и правовой помощи.

Отдельно в рамках проекта усиливается деятельность мобильных медицинских бригад, врачебных заведений и эвакуационных групп, обеспечивающих оперативное реагирование на нужды людей в прифронтовых и опасных районах.

Источник: Благодійний фонд Посмішка ЮА.

