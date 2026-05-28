Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнеться водопостачання та водовідведення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області вже затвердили для жителів Сахновщинської та Берестинської громад, де найближчим часом почнуть діяти нові розцінки.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет. Оновлені ставки поширюються на домогосподарства, бюджетні установи та представників бізнесу.

У місцевих адміністраціях пояснюють зміни необхідністю забезпечити стабільне функціонування профільних підприємств і підтримувати належний санітарний стан населених пунктів.

Інформацію про нововведення оприлюднили на офіційному ресурсі Сахновщинської громади.

Із початку літа для мешканців багатоквартирних будинків, приватного сектору та Дар-Надіївського старостинського округу запровадять єдиний щомісячний платіж за вивезення побутових відходів. Сума становитиме 30 гривень з урахуванням ПДВ на одну особу.

Для організацій та установ послуга з обслуговування контейнерів коштуватиме 186,34 гривні.

Крім того, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнеться водопостачання та водовідведення у Берестині й кількох навколишніх селах. Вартість одного кубічного метра збільшиться зі 150 до 180 гривень.

Разом із цим місцева влада передбачила механізм часткової компенсації коштів із бюджету громади. Такий підхід має допомогти зменшити фінансове навантаження для населення.

Представники самоврядування наголошують, що своєчасна оплата сервісів залишається важливою умовою для безперебійної роботи інфраструктури та підтримки належної якості обслуговування.

У громадах також зазначають, що подальші зміни можливі залежно від економічної ситуації, вартості ресурсів і фактичних витрат підприємств, які забезпечують життєво необхідні послуги.

Джерело: Сахновщинська громада

