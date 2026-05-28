Новий графік руху транспорту у Дніпрі діє на період проведення масштабних робіт на міських автошляхах, повідомляє Politeka.

Корективи у роботу пасажирського обласного центру внесли через початок першого етапу ремонту колії на перетині проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Чорних Запорожців.

Як проіфнормували на офіційному сайті міської ради, також роботи триватимуть на вулиці Князя Володимира Великого.

Там комунальники латають мережу дощової каналізації, через що проїзд цією ділянкою дороги буде закритий. Через це й виникла необхідність у новому графіку руху транспорту в Дніпрі.

Зміни зачепили одразу кілька популярних напрямків. Повністю зупинилося курсування трамвайного маршруту №16. Пасажирам автобусів №18, №55 та №151А слід знати, що машини об’їжджають ділянку через вулицю Краснопільську.

Для автобуса №85 кінцеву зупинку перенесли до будівлі на вулиці Чорних Запорожців, 2А, поруч із відділенням «Нова пошта».

Новий графік руху транспорту в Дніпрі також передбачає, що автобуси №136А більше не зупиняються на вулиці Інженерній, адже їхню кінцеву перемістили на проспект Богдана Хмельницького, 123.

Комунальні ремонти вплинули і на роботу електричного транспорту. Тролейбуси №2 та №12 об’єднали в один спільний тимчасовий маршрут. Він сполучає житловий масив Парус та житловий масив Перемога до провулку Добровольців.

Проте тролейбусні маршрути №7, №14, №17, №20 та автобус №38 доїжджають лише до вулиці Князя Володимира Великого, а пасажирів висаджують біля «Мост-Сіті центру».

Кінцеві зупинки автобусів №23, №57А та №88 відтепер є на площі Успенській. Повністю змінили й курсування для автобуса №120.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як отримати допомогу.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: в супермаркетах переписали цінники.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: що саме відбувається на ринку.