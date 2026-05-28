На українському ринку фіксується зростання вартості моркви та загальний тиск на овочевий сегмент, що частково відображає Дефіцит овочів в Одеській області, передає Politeka.

За даними аналітиків, подорожчання пов’язане зі зменшенням запасів минулорічного врожаю та підвищеною активністю оптових закупівель. Фермери відзначають, що попит помітно перевищує пропозицію.

У господарствах залишки якісних коренеплодів поступово скорочуються, що дозволяє виробникам утримувати вищі відпускні ціни. Наразі продаж здійснюється в межах 13–20 грн за кілограм, що приблизно на третину більше, ніж тижнем раніше.

Експерти ринку пояснюють тенденцію також сезонним виснаженням складських запасів та активізацією роздрібних мереж. Попри це, поточний рівень усе ще нижчий за показники аналогічного періоду минулого року.

На тлі загальної ситуації дефіцит овочів в Одеській області розглядається як один із факторів, що впливає на регіональну цінову динаміку та формування попиту в сусідніх регіонах.

Учасники ринку прогнозують подальше, але більш поступове зростання вартості. Швидких цінових стрибків найближчим часом не очікується через обмежену купівельну спроможність споживачів.

Аналітики EastFruit також зазначають, що ситуація на ринку залишається нестабільною, однак передумов для різкого зниження цін наразі немає.

Подальша цінова динаміка залежатиме від обсягів нового врожаю та темпів його надходження на ринок. Учасники ринку уважно стежать за балансом попиту й пропозиції напередодні активного сезону збору овочів.

Джерело: east-fruit

